  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Изменено время начала матча Динамо со сборной Иордании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изменено время начала матча Динамо со сборной Иордании

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча начнётся в 15:30 по киевскому времени

Изменено время начала матча Динамо со сборной Иордании
Новина українською

В третьем контрольном матче на сборах в ОАЭ "Динамо" сыграет со сборной Иордании.

Игра пройдёт 24 января, начало запланировано на 17:30 по местному времени (15:30 по киевскому). Таким образом начало встречи было перенесено на полчаса вперёд.

Ранее в рамках подготовки ко второй части сезона подопечные Мирчи Луческу уступили варшавской "Легии" (0:2) и выиграли у солигорского "Шахтера" (2:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иордания Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...