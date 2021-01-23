Премьер-лига
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Изменено время начала матча Динамо со сборной Иордании
Встреча начнётся в 15:30 по киевскому времени
В третьем контрольном матче на сборах в ОАЭ "Динамо" сыграет со сборной Иордании.
Игра пройдёт 24 января, начало запланировано на 17:30 по местному времени (15:30 по киевскому). Таким образом начало встречи было перенесено на полчаса вперёд.
Ранее в рамках подготовки ко второй части сезона подопечные Мирчи Луческу уступили варшавской "Легии" (0:2) и выиграли у солигорского "Шахтера" (2:0).
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