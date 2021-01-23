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Олимпик перестрелял в контрольном матче сербский ТСЦ

Премьер-лига
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Донецкий клуб победил со счетом 3:2

Олимпик перестрелял в контрольном матче сербский ТСЦ
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В рамках товарищеского поединка "Олимпик" обыграл сербский ТСЦ. Донецкая команда одержала победу со счето 3:2, благодаря забитым мячам Тейшейры, Чогадзе и Бенито.

ТМ. 23.01.2021. Стадион "Папилон", Белек.

ТСЦ (Бачка-Топола) - Олимпик (Донецк, Украина) – 2:3

Голы: Докич - 3’, Дурич - 77’ - Тейшейра 36’, Чогадзе 38’, Бенито 79’.

Олимпик (1-й тайм): Чекотун - Векляк, Зотько, Пасич (Альваренга 30’), Лебеденко, Цымбалюк, Политыло, Романовский, Тейшейра, Бенито (Чогадзе 30’), игрок на просмотре

Олимпик (2-й тайм): Чекотун - Драме, Снурницын, игрок на просмотре, Альваренга, Лебеденко (Пасич 60’), Завийский, Хамелюк, Чогадзе, Тейшейра (Бенито 60’), Каргбо

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В статье: Товарищеский матч Олимпик (Донецк) Контрольный матч
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