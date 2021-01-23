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Лудогорец - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов
Вторая ничья "горняков" на тренировочном сборе
Сегодня, 23-го января донецкий "Шахтер" провел свой второй контрольный поединок в 2021-м году. Подопечные Луиша Каштру расписали результативную ничью с "Лудогорцем".
Контрольный матч
Голы: Икоко 68 Каули 60 - Патрик 5, Коноплянка 55
"Лудогорец" (старт): Илиев, Икоко, Са, Вердон, Недялков, Сантана, Баджи, Десподов, Каули, Текпетей, Кешеру
"Шахтер" (старт): Пятов, Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.
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23.01.2021 в 22:13
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