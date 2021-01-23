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Лудогорец - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая ничья "горняков" на тренировочном сборе

Лудогорец - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов
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Сегодня, 23-го января донецкий "Шахтер" провел свой второй контрольный поединок в 2021-м году. Подопечные Луиша Каштру расписали результативную ничью с "Лудогорцем".

Контрольный матч

"Лудогорец" - "Шахтер" 2:2

Голы: Икоко 68 Каули 60 - Патрик 5, Коноплянка 55

"Лудогорец" (старт): Илиев, Икоко, Са, Вердон, Недялков, Сантана, Баджи, Десподов, Каули, Текпетей, Кешеру

"Шахтер" (старт): Пятов, Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч Лудогорец (Разград)
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
23.01.2021 в 22:13
Соломон и Коно - поздравляю с голами. А вот защиту - поздравить не с чем. Да и центральные полузащитники тож чудили... Ну пусть ошибки лучше случаются в товарняках, чем допускать их в официальных матчах
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