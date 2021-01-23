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Вербич выбыл на 2-3 недели. Еще один игрок Динамо пропустит, как минимум, полтора месяца
Плохие новости из лазарета киевлян
Врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о ситуации в лазарете "сине-белой" команды:
"На сегодняшний день были проведены обследования двум футболистам, у которых есть травмы и жалобы. Беньямину Вербичу сделали МРТ, которая выявила повреждение мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления при такой травме составляет от двух до трех недель. Надеемся, что выздоровление Вербича произойдет гораздо быстрее и мы встретимся уже на сборе в Турции. Возможно, он будет участвовать в подготовке не в полном объеме, но сможет тренироваться и восстанавливаться.
У Тудора Бэлуцэ были жалобы на боли в пятой плюсневой кости, его рентген-обследование показало начальную стрессовую фрактуру, то есть изменение в структуре самой кости под нагрузкой. Ему наложили лангету, в течение шести недель он должен носить ее и использовать костыли, а дальше будем следить за динамикой реабилитации.
- Некоторые футболисты пропускают по одной тренировке - это тот случай, когда стоит лишний раз поберечь их?
Конечно. Некоторые игроки жалуются на определенные проблемы в мышцах или сухожилиях. Поэтому таких ребят нужно перевести на индивидуальную работу и уменьшить нагрузку, чтобы они дальше продолжали тренировки в полном объеме.
- Мы видим в общей группе Тымчика и Шапаренко. Они уже работают в полную силу?
На полную они пока не работают, однако уже вернулись в общую группу для полной адаптации. Определенные ограничения существуют, они выполняют роль нейтральных футболистов, но это входит в план реабилитации, чтобы они быстрее адаптировались в общей группе", - сказал Шморгун.
Напомним, "Динамо" сейчас проходит тренировочный сбор в ОАЭ. Киевляне - единственная украинская команда, которая решила провести зарубежную подготовку у моря не в Турции. На счету "бело-синих" уже два сыгранных спарринга: поражение от "Легии" 0:2 и победа над "Шахтером" Солигорск 2:0.
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