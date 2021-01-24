Сегодня Динамо проведёт спарринг со сборной Иордании

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона и сегодня проведёт уже третий спарринг в календарном году. Соперником подопечных Мирчи Луческу будет не клуб, а сборная Иордании.

В отборе на ЧМ-2022 Иордания продолжает борьбу за путёвку в третий этап соревнований. На данный момент в группе с Австралией, Кувейтом, Непалом и Китайским Тайбеем иорданцы занимают третью строчку, проигрывая Кувейту лишь по разнице мячей. Пройдена уже половина дистанции, а завершающие матчи второго этапа должны состояться весной и летом 2021-го. Заметим, что из-за COVID-19 и смещения всех дат турниров "красно-белые" последний официальный матч провели ещё в 2019 году.

Матч "Динамо" - сборная Иордании состоится в воскресенье, 24 января, и начнётся в 15:30 по Киеву. Следить за игрой вы можете в видео трансляции, которую организовывает ФК "Динамо" в Youtube. Плеер с видео будет опубликован на UA-Футбол в течение дня. На ТВ поединок покажет канал "Спорт1". Если у вас не будет возможности следить за видео трансляцией встречи, UA-Футбол проведёт текстовый онлайн здесь .

Напомним, что "Динамо" этой зимой уже провело два спарринга: поражение варшавской "Легии" (0:2) и победа над солигорским "Шахтёром" (2:0).