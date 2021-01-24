Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов подписал экс-голкипера Руха
Ильющенков нашёл себе новую команду
"Львов" объявил о подписании вратаря Александра Ильющенкова.
Контракт сторон рассчитан до июня 2023 года.
Футболист будет выступать за львовский клуб под 31-м номером.
Предыдущим клубом 30-летнего Ильющенкова был "Рух". Также выступал за "Карпаты", "Металлист", грузинский "Сиони" и "Верес".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора
- Ничья Шахтера, потери Динамо, голы Ярмоленко и Макаренко. Главные новости за 23 января
- Милан - Аталанта 0:3. Дьяволы битые, но остаются на первом месте. Видео голов и обзор матча
- Коноплянка - вернулся, Тайсон - отсутствовал. Шахтер спасает ничью в матче с Лехом
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...