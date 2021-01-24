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Львов подписал экс-голкипера Руха

Премьер-лига
(2 голосов)

Ильющенков нашёл себе новую команду

Львов подписал экс-голкипера Руха
Новина українською

"Львов" объявил о подписании вратаря Александра Ильющенкова.

Контракт сторон рассчитан до июня 2023 года.

Футболист будет выступать за львовский клуб под 31-м номером.

Предыдущим клубом 30-летнего Ильющенкова был "Рух". Также выступал за "Карпаты", "Металлист", грузинский "Сиони" и "Верес".

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В статье: ФК Львов Александр Ильющенков
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