Десна возьмёт в аренду хавбека Динамо U-21 – источник

"Десна" возьмет в аренду полузащитника "Динамо" U-21 Богдана Билошевского, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Билошевский также выступает за сборную Украины U-21. За первую команду "Динамо" 21-летний футболист еще не дебютировал.

В текущем сезоне Богдан принял участие в десяти матчах, в которых забил два гола, но также однажды срезал мяч в свои ворота.

Источник добавляет, что в ближайшее время в аренду может отправиться еще два хавбека молодёжки киевлян – 19-летний Ярослав Надольский и 18-летний Виктор Близниченко.