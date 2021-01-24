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Десна возьмёт в аренду хавбека Динамо U-21 – источник

Премьер-лига
(4 голосов)

Богдан может отправиться в Чернигов

Десна возьмёт в аренду хавбека Динамо U-21 – источник
Новина українською

"Десна" возьмет в аренду полузащитника "Динамо" U-21 Богдана Билошевского, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Билошевский также выступает за сборную Украины U-21. За первую команду "Динамо" 21-летний футболист еще не дебютировал.

В текущем сезоне Богдан принял участие в десяти матчах, в которых забил два гола, но также однажды срезал мяч в свои ворота.

Источник добавляет, что в ближайшее время в аренду может отправиться еще два хавбека молодёжки киевлян – 19-летний Ярослав Надольский и 18-летний Виктор Близниченко.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Динамо U-21 (Киев) Богдан Билошевский
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2021 в 13:07
Можливо й заграє...
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