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Днепр-1 представил бразильского новичка
Вагнер Гонсалвеш подписал 2-летний контракт с клубом
"Днепр-1" представил второго новичка в зимнее трансферное окно.
Им стал бразильский вингер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер. Контракт с 24-летним игроком заключен на два года.
Вагнер Гонсалвеш является воспитанником французского клуба "Бастия", где и начал свою карьеру (в молодёжном составе). Также выступал за грузинский "Сабуртало" (2016-19) и батумское "Динамо" (2020). Вагнер Гонсалвеш является чемпионом (2018) и обладателем Кубка Грузии (2019).
Новичок уже присоединился к "Днепру-1" на сборе в Турции и приступил к тренировкам.
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