Днепр-1 представил бразильского новичка

"Днепр-1" представил второго новичка в зимнее трансферное окно.

Им стал бразильский вингер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер. Контракт с 24-летним игроком заключен на два года.

Вагнер Гонсалвеш является воспитанником французского клуба "Бастия", где и начал свою карьеру (в молодёжном составе). Также выступал за грузинский "Сабуртало" (2016-19) и батумское "Динамо" (2020). Вагнер Гонсалвеш является чемпионом (2018) и обладателем Кубка Грузии (2019).

Новичок уже присоединился к "Днепру-1" на сборе в Турции и приступил к тренировкам.