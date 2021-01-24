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Днепр-1 представил бразильского новичка

Премьер-лига
(2 голосов)

Вагнер Гонсалвеш подписал 2-летний контракт с клубом

Днепр-1 представил бразильского новичка
Новина українською

"Днепр-1" представил второго новичка в зимнее трансферное окно.

Им стал бразильский вингер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер. Контракт с 24-летним игроком заключен на два года.

Вагнер Гонсалвеш является воспитанником французского клуба "Бастия", где и начал свою карьеру (в молодёжном составе). Также выступал за грузинский "Сабуртало" (2016-19) и батумское "Динамо" (2020). Вагнер Гонсалвеш является чемпионом (2018) и обладателем Кубка Грузии (2019).

Новичок уже присоединился к "Днепру-1" на сборе в Турции и приступил к тренировкам.

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В статье: СК Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш
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