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Тренер Львова: Вряд ли будем просматривать кого-то на сборе в Турции. Уже подписали еще трех игроков

Премьер-лига
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Пополнение в команде

Тренер Львова: Вряд ли будем просматривать кого-то на сборе в Турции. Уже подписали еще трех игроков
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Исполняющий обязанности тренера "Львова" Виталий Шумский прокомментировал изменения в составе команды:

"Не знаю, будем кого-то просматривать на заключительном сборе. А из тех претендентов, которых мы увидели в деле на сборе в Мукачево, подписали троих: вратаря Александра Ильющенкова, полузащитников Алексея Довгого и Дмитрия Семенива. Отлично понимаю, что спарринги, которые мы провели в Мукачево с любительскими командами, скорее напоминали тренировки с повышенной ответственностью, но на этом этапе подопечным важно просто почувствовать игровой тонус.

В Турции соперники будут сильнее, и они помогут нам определиться с теми уязвимыми местами, над устранением которых предстоит работать. Запланировано пять контрольных матчей, думаю, этого должно хватить, чтобы как следует подготовиться и встретить весеннюю часть сезона во всеоружии", - сказал наставник.

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Сегодня утром, 24-го января, делегация клуба в составе 26-ти футболистов отправилась в турецкий Белек, где проведет вторую часть зимних сборов. Напомним, что до сих пор "Львов" тренировался на Закарпатье. Следующий официальный матч команды запланирован на 13-е февраля с "Минаем".

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В статье: Алексей Довгий Александр Ильющенков Виталий Шумский Дмитрий Семенов Львов
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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