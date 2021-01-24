Тренер Львова: Вряд ли будем просматривать кого-то на сборе в Турции. Уже подписали еще трех игроков

Исполняющий обязанности тренера "Львова" Виталий Шумский прокомментировал изменения в составе команды:

"Не знаю, будем кого-то просматривать на заключительном сборе. А из тех претендентов, которых мы увидели в деле на сборе в Мукачево, подписали троих: вратаря Александра Ильющенкова, полузащитников Алексея Довгого и Дмитрия Семенива. Отлично понимаю, что спарринги, которые мы провели в Мукачево с любительскими командами, скорее напоминали тренировки с повышенной ответственностью, но на этом этапе подопечным важно просто почувствовать игровой тонус.

В Турции соперники будут сильнее, и они помогут нам определиться с теми уязвимыми местами, над устранением которых предстоит работать. Запланировано пять контрольных матчей, думаю, этого должно хватить, чтобы как следует подготовиться и встретить весеннюю часть сезона во всеоружии", - сказал наставник.