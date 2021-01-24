Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Львова: Вряд ли будем просматривать кого-то на сборе в Турции. Уже подписали еще трех игроков
Пополнение в команде
Исполняющий обязанности тренера "Львова" Виталий Шумский прокомментировал изменения в составе команды:
"Не знаю, будем кого-то просматривать на заключительном сборе. А из тех претендентов, которых мы увидели в деле на сборе в Мукачево, подписали троих: вратаря Александра Ильющенкова, полузащитников Алексея Довгого и Дмитрия Семенива. Отлично понимаю, что спарринги, которые мы провели в Мукачево с любительскими командами, скорее напоминали тренировки с повышенной ответственностью, но на этом этапе подопечным важно просто почувствовать игровой тонус.
В Турции соперники будут сильнее, и они помогут нам определиться с теми уязвимыми местами, над устранением которых предстоит работать. Запланировано пять контрольных матчей, думаю, этого должно хватить, чтобы как следует подготовиться и встретить весеннюю часть сезона во всеоружии", - сказал наставник.
Сегодня утром, 24-го января, делегация клуба в составе 26-ти футболистов отправилась в турецкий Белек, где проведет вторую часть зимних сборов. Напомним, что до сих пор "Львов" тренировался на Закарпатье. Следующий официальный матч команды запланирован на 13-е февраля с "Минаем".
Популярное сейчас
- Новички Олимпика и Миная, аренда в Десну из Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Вот это пушка! ВИДЕО, как Макаренко забил свой третий гол в чемпионате Бельгии
- Гвардиола: Это было бы громкое поражение
- Динамо, Шахтёр, Мариуполь и Днепр-1 сегодня проведут матчи. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО