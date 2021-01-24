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Ворскла - Балкани: видео онлайн трансляция
Пятая команда Украины против второй команды Косово
Полтавчане сегодня проведут свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником подопечных Юрия Максимова станет вторая команда Косово, "Балкани", отстающая от лидера всего на три очка.
Поединок начнётся в 14:30 по киевскому времени.
Товарищеский матч
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Балкани" (Теранде, Косово)
24 января. Начало в 14:30
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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
24.01.2021 в 15:02
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