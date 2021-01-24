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Ворскла - Балкани: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Пятая команда Украины против второй команды Косово

Ворскла - Балкани: видео онлайн трансляция
Новина українською

Полтавчане сегодня проведут свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником подопечных Юрия Максимова станет вторая команда Косово, "Балкани", отстающая от лидера всего на три очка.

Поединок начнётся в 14:30 по киевскому времени.

Товарищеский матч
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Балкани" (Теранде, Косово)
24 января. Начало в 14:30

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В статье: Ворскла (Полтава) Балкани (Теранде)
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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
24.01.2021 в 15:02
Ну нормально так, Ворскла тренирует выход с обороны в короткий пас?! Это может быть интересно, "бей-беги" уже чуть достало...P.S. По форме первое впечатление словно с Шахтёром играют... эхх, если бы так горняков катали :)))
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