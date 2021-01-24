Ворскла - Балкани: видео онлайн трансляция

Полтавчане сегодня проведут свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником подопечных Юрия Максимова станет вторая команда Косово, "Балкани", отстающая от лидера всего на три очка.

Поединок начнётся в 14:30 по киевскому времени.

Товарищеский матч

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Балкани" (Теранде, Косово)

24 января. Начало в 14:30