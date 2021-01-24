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Новичок Днепра-1: Я готов к жесткому футболу в Украине

Премьер-лига
(4 голосов)

Уверенный бразилец

Новичок Днепра-1: Я готов к жесткому футболу в Украине
Новина українською

Новоиспеченный футболист "Днепра-1" Вагнер Гонсалвеш прокомментировал свой переход в команду:

"У меня очень хорошие первые впечатления от пребывания здесь. Почувствовал дружеское отношение всех игроков, тренеров, персонала. Они встретили меня очень приветливо. Все хорошо, и в такой атмосфере только увеличивается желание помогать команде. Услышав о заинтересованности "Днепра-1", я сразу согласился - это шаг вперед в карьере.

- Помнишь, что год назад в составе "Динамо" Батуми ты на сборах играл против нашей команды?

Честно говоря, я не очень хорошо помню тот матч. "Днепр-1" выиграл тогда. Так, во время матча была небольшая стычка на поле. Некоторые игроки "Днепра-1" уже напомнили мне отдельные эпизоды, но, в общем, я не помню многие из той игры.

- Какой футбол тебе нравится и которая позиция любимой на поле?

В основном я играл правого вингера, но иногда выходил на позиции “десятки” и восьмого номера. Хотя есть левшой, более удобно чувствую себя справа. Люблю быстрый комбинационный атакующий футбол. Да, я знаю, что в Украине много команд исповедуют силовой стиль, но я готов к жесткой игре", - сказал бразилец.

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В статье: УПЛ Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш
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Источник:
Днепр-1

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