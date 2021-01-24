Днепр-1 имеет задолженности по зарплате за 5 месяцев – источник

В "Днепре-1" серьезные задержки по зарплате, сообщает Футбольный Формат.

Проблемы имеются в последние 5 месяцев. Кроме того, внутри команды ввели систему штрафов.

"Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она.

Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководства, и что ко второму сбору этот вопрос будет решен. Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал главный тренер команды Игор Йовичевич.