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Днепр-1 имеет задолженности по зарплате за 5 месяцев – источник
В клубе финансовые проблемы
В "Днепре-1" серьезные задержки по зарплате, сообщает Футбольный Формат.
Проблемы имеются в последние 5 месяцев. Кроме того, внутри команды ввели систему штрафов.
"Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она.
Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководства, и что ко второму сбору этот вопрос будет решен. Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал главный тренер команды Игор Йовичевич.
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