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Днепр-1 имеет задолженности по зарплате за 5 месяцев – источник

Премьер-лига
(3 голосов)

В клубе финансовые проблемы

Днепр-1 имеет задолженности по зарплате за 5 месяцев – источник
Новина українською

В "Днепре-1" серьезные задержки по зарплате, сообщает Футбольный Формат.

Проблемы имеются в последние 5 месяцев. Кроме того, внутри команды ввели систему штрафов.

"Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она.

Но я уверен, уже пообещали, что идет работа в этом направлении со стороны руководства, и что ко второму сбору этот вопрос будет решен. Для достижения результата финансовая стабильность должна быть на высшем уровне, чтобы требовать от футболистов результатов. Думаю, все наладится, как было договорено", – сказал главный тренер команды Игор Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич СК Днепр-1
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(3 голосов)
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Комментарии (11)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2021 в 17:31
Хай т.зв. істочнік представиться (не плутати з преставиться)( Тоді повірю.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
24.01.2021 в 15:24
Приходят футболисты, даже легионеров подписывают.. сюр какой-то.
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.01.2021 в 15:16
Коломойский опять в своем репертуаре.
Ответить
+4
-1
MaximSK (Киев)
24.01.2021 в 15:13
Зачем покупать новых игроков, если нечем платить зарплату, не представляю как можно рассчитаться за 5 месяцев. В конце сезона многие игроки уйдут просто.
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+1
-1
Oлeкcин (Н.)
24.01.2021 в 15:11
Нужно возвращать Премьер-лигу к варианту с 12 командами и игре в 4 круга, как бы там дырявые недовольно не кукарекали, очевидно же, что в нынешней ситуации в стране нету достаточного количества полноценных футбольных команд.
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
24.01.2021 в 15:02
Вот вам и ответ - почему последнее место.
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+3
-1
rprohats (Львов)
24.01.2021 в 14:57
Пусть снимаются с чемпионата
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+2
-1
Kela (Одесса)
24.01.2021 в 14:40
скоро опять в пердив
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+3
0
Oлeкcин (Н.)
24.01.2021 в 14:38
Значит скоро будет Днепр-2 :)
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+3
-2
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
24.01.2021 в 15:07
Днепр1+1 :)
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+3
-1
Oлeкcин (Н.)
24.01.2021 в 15:12
Г+Г
+2
-2


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