Без Цыганкова, но з Супрягой. Динамо объявило стартовый состав на спарринг с Иорданией

Сегодня киевское "Динамо" проведет товарищескую игру в рамках зимнего тренировочного сбора в ОАЭ против необычного соперника - сборной Иордании.

Главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав на матч:

Бущан - Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Родригес, Буяльский, Де Пена - Супряга.

Поединок между "Динамо" и сборной Иордании начнется в 15:30, транслировать будет официальный канал киевского клуба на You-Tube.