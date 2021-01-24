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Без Цыганкова, но з Супрягой. Динамо объявило стартовый состав на спарринг с Иорданией

Премьер-лига
(3 голосов)

Бущан возвращается в старт впервые за три товарищеских матча

Без Цыганкова, но з Супрягой. Динамо объявило стартовый состав на спарринг с Иорданией
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Сегодня киевское "Динамо" проведет товарищескую игру в рамках зимнего тренировочного сбора в ОАЭ против необычного соперника - сборной Иордании.

Главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав на матч:

Бущан - Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Родригес, Буяльский, Де Пена - Супряга.

Поединок между "Динамо" и сборной Иордании начнется в 15:30, транслировать будет официальный канал киевского клуба на You-Tube.

Текстовую трансляцию матча Вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) УПЛ
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