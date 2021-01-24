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Без Цыганкова, но з Супрягой. Динамо объявило стартовый состав на спарринг с Иорданией
Бущан возвращается в старт впервые за три товарищеских матча
Сегодня киевское
Главный наставник "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав на матч:
Бущан - Кендзера, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Родригес, Буяльский, Де Пена - Супряга.
Поединок между "Динамо" и сборной Иордании начнется в 15:30, транслировать будет официальный канал киевского клуба на You-Tube.
Текстовую трансляцию матча Вы можете посмотреть
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