Александрия - Македония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня, 24-го января ФК "Александрия" проводит контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ.

На поле курортного комплекса Goldcity (г. Алания, Турция) украинская команда играет против коллектива из Македонии - "Македония Гьорче Петров"

Начало встречи - 16:00.