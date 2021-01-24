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Александрия - Македония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч проходит в Турции
Сегодня, 24-го января ФК "Александрия" проводит контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ.
На поле курортного комплекса Goldcity (г. Алания, Турция) украинская команда играет против коллектива из Македонии - "Македония Гьорче Петров"
Начало встречи - 16:00.
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