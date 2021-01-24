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Александрия - Македония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Матч проходит в Турции

Александрия - Македония: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня, 24-го января ФК "Александрия" проводит контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ.

На поле курортного комплекса Goldcity (г. Алания, Турция) украинская команда играет против коллектива из Македонии - "Македония Гьорче Петров"

Начало встречи - 16:00.

Также следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией этого матча.

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В статье: Товарищеский матч ФК Александрия Контрольный матч Македония Герче Петров (Скопье)
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