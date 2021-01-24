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Динамо расписало нулевую ничью со сборной Иордании

Премьер-лига
(1 голосов)

"Бело-синие" не сумели поразить ворота соперника в 3-м матче сборов

Динамо расписало нулевую ничью со сборной Иордании
UA-Футбол
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Подопечные Мирчи Луческу провели свой третий товарищеский матч в рамках тренировчного сбора в ОАЭ - "Динамо" сыграло в нулевую ничью со сборной Иордании, которая проводит подготовку к решающим играм отбора на ЧМ-2022.

Ранее, в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ динамовцы уступили чемпиону Польши "Легии", а также обыграли лучшую команду Беларуси по итогам прошлой кампании - солигорский "Шахтер".

Контрольный поединок

24 января, ОАЭ

"Динамо" Киев - сборная Иордания 0:0

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота (Шабанов 46), Забарный (Попов 46), Кендзёра (Сидклей 64), Сидорчук (Ванат 64), Шепелев (Шапаренко 46), Буяльский (Леднев 75), де Пена (Дуэлунд 46), Родригеш (Караваев 46), Супряга (Беседин 46)

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В статье: Товарищеский матч Иордания Динамо (Киев) Контрольный матч
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
24.01.2021 в 17:30
позор стадо баранов -1 удар в перекладину за всю игру--уберите этого тупого комментатора где вы это взяли чудо ДК--игры нет один балет
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shat (киев)
24.01.2021 в 17:25
как были баранами , так и остались , ни одной связки между игроками , а ещё эти дебилы помощники Луческу , постоянно кричат кому отдать пас и как играть , игроки не овцы с пастухом ! пока не будут сами думать на поле , будут бегать как бараны
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-1


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