Динамо расписало нулевую ничью со сборной Иордании

Подопечные Мирчи Луческу провели свой третий товарищеский матч в рамках тренировчного сбора в ОАЭ - "Динамо" сыграло в нулевую ничью со сборной Иордании, которая проводит подготовку к решающим играм отбора на ЧМ-2022.

Ранее, в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ динамовцы уступили чемпиону Польши "Легии", а также обыграли лучшую команду Беларуси по итогам прошлой кампании - солигорский "Шахтер".

Контрольный поединок

24 января, ОАЭ

"Динамо" Киев - сборная Иордания 0:0

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота (Шабанов 46), Забарный (Попов 46), Кендзёра (Сидклей 64), Сидорчук (Ванат 64), Шепелев (Шапаренко 46), Буяльский (Леднев 75), де Пена (Дуэлунд 46), Родригеш (Караваев 46), Супряга (Беседин 46)