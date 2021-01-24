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Динамо расписало нулевую ничью со сборной Иордании
"Бело-синие" не сумели поразить ворота соперника в 3-м матче сборов
Подопечные Мирчи Луческу провели свой третий товарищеский матч в рамках тренировчного сбора в ОАЭ - "Динамо" сыграло в нулевую ничью со сборной Иордании, которая проводит подготовку к решающим играм отбора на ЧМ-2022.
Ранее, в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ динамовцы
Контрольный поединок
24 января, ОАЭ
"Динамо" Киев - сборная Иордания 0:0
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота (Шабанов 46), Забарный (Попов 46), Кендзёра (Сидклей 64), Сидорчук (Ванат 64), Шепелев (Шапаренко 46), Буяльский (Леднев 75), де Пена (Дуэлунд 46), Родригеш (Караваев 46), Супряга (Беседин 46)
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