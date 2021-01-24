  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова

Премьер-лига
(4 голосов)

Ему было 59 лет

Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
Новина українською

Скончался старший брат президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова Илья Леонидович Ахметов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Горняки" опубликовали слова поддержки в своих соцсетях и на официальном сайте:

"Футбольный клуб “Шахтер” выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный “Шахтер”. Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК “Шахтер” ", - говорится в сообщении.

Причины ухода в вечность не сообщаются. На момент смерти Ильи Ахметову было 59 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...