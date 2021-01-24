Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова

Скончался старший брат президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова Илья Леонидович Ахметов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Горняки" опубликовали слова поддержки в своих соцсетях и на официальном сайте:

"Футбольный клуб “Шахтер” выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный “Шахтер”. Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК “Шахтер” ", - говорится в сообщении.

Причины ухода в вечность не сообщаются. На момент смерти Ильи Ахметову было 59 лет.