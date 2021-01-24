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Ворскла первой открыла счет, но упустила победу в матче с Балканами
Цитаишвили отметился дебютным ассистом
Подопечные Юрия Максимова открыли счет в матче уже на 14-й минуте встречи - арендованный у киевского "Динамо" вингер Цитаишвили отдал голевую передачу, а Щербак расписался в воротах команды из Косово. Однако "Балканы" сумели через 15 минут отыграться, а во втором тайме вышли вперед и отстояли победу.
"Ворскла" завершила первую часть тренировочных сборов в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ.
"Ворскла" - "Балканы" (Косово) - 1:2
ТМ. 24 января 2021, 15:30 (местное время).
Голы: Щербак, 14 - Daku, 29 Hoxha, 62.
"Ворскла": Ткаченко (Исенко, 46), Игрок на просмотре, Павлюк, Игрок на просмотре, Цитаишвили (Якубу, 46), Тилль (Сапай, 62), Луизао, Челядин, Семилет (Амилькар, 46), Щербак (Ребенок, 62), Кравчук.
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