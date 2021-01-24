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Рух одержал первую победу на турецком сборе
Избит один из аутсайдеров чемпионата Казахстана
Львовский "Рух" одержал первую победу на турецком сборе. Подопечные Ивана Федыка обыграли одного из аутсайдеров чемпионата Казахстана "Кизилжар" из Петропавловска со счетом 3:1.
За украинский клуб отличились Остап Притула, Милош Стаменкович и Юрий Копина. Казахский клуб открыл счет в матче быстрым голом. Через несколько минут львовяне восстановили паритет. А во втором тайме подопечные Федыка забили еще дважды.
“Рух” – “Кизилжар” 3:1
Голы: Притула, Стаменкович, Копина - игрок на просмотре.
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Комментарии (2)
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loogemismizank (kiev)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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alex.belogubko (одесса)
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