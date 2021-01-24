Львовский "Рух" одержал первую победу на турецком сборе. Подопечные Ивана Федыка обыграли одного из аутсайдеров чемпионата Казахстана "Кизилжар" из Петропавловска со счетом 3:1.

За украинский клуб отличились Остап Притула, Милош Стаменкович и Юрий Копина. Казахский клуб открыл счет в матче быстрым голом. Через несколько минут львовяне восстановили паритет. А во втором тайме подопечные Федыка забили еще дважды.

“Рух” – “Кизилжар” 3:1

Голы: Притула, Стаменкович, Копина - игрок на просмотре.