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Рух одержал первую победу на турецком сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Избит один из аутсайдеров чемпионата Казахстана

Рух одержал первую победу на турецком сборе
Новина українською

Львовский "Рух" одержал первую победу на турецком сборе. Подопечные Ивана Федыка обыграли одного из аутсайдеров чемпионата Казахстана "Кизилжар" из Петропавловска со счетом 3:1.

За украинский клуб отличились Остап Притула, Милош Стаменкович и Юрий Копина. Казахский клуб открыл счет в матче быстрым голом. Через несколько минут львовяне восстановили паритет. А во втором тайме подопечные Федыка забили еще дважды.

“Рух” – “Кизилжар” 3:1

Голы: Притула, Стаменкович, Копина - игрок на просмотре.

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В статье: УПЛ Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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loogemismizank (kiev)
24.01.2021 в 20:10
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ------ srt.vg/club
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.01.2021 в 19:17
І ці також слідом за Маріуполем. Знайшли боксерську грушу - кизилжар. Чого ви хочете навчитися в матчах з такими суперниками? Їх у нас повно в пердиві-втордиві.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
24.01.2021 в 18:46
а по слабее не нашли команду--клоуны
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