Минай отправился на сбор в Турцию с Кополовцем в составе

Закарпатский "Минай" отправился в Турцию, где по 6-е февраля команда будет готовиться ко второй части сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На сбор главный наставник команды Василий Кобин взял 23 футболиста. Заметим, что кроме основной обоймы игроков тренерский штаб будет просматривать еще несколько потенциальных новичков, имена которых пока не разглашаются.

Состав команды на сборах в Турции

Вратари:

Андрей Попович, Антон Каниболоцкий, Илья Таран

Защитники:

Мислав Матич, Тарас Сак, Шемми Маембе, Алексей Ковтун, Владислав Чушенко (U-21)

Полузащитники:

Рипо Малепе, Андрей Ткачук, Александр Петрусенко, Александр Снежко, Алексей Хахлев, Даниил Кныш, Василий Пиняшко, Денис Кожанов, Михаил Кополовец, Алексей Шпак

Нападающие:

Анатолий Нуриев, Антон Шиндер, Артем Милевский, Рустам Ахмедзаде, Оденуи Угечукву.

Сегодня, в воскресенье, на команду ожидала одна тренировка, а уже с понедельника, 25-го января игроки будут заниматься дважды в день. Отметим, что 26-го января "Минай" проведет первый спарринг в Турции.