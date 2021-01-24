Премьер-лига
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Александрия разгромила ФК Македония в контрольном матче
Подопечные Шарана четыре раза расписались в воротах соперника
Сегодня, 24-го января ФК "Александрия" провела контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ.
На поле курортного комплекса Goldcity (г. Алания, Турция) подопечные Владимира Шарана разгромили ФК "Македония Герче Петров" со счетом 4:1.
Видео голов и обзор матча
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