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Защитник Шахтера Корниенко: Смысл переходить в Европу, когда ты в команде топ-уровня
Защитник "горняков" высказался насчет потенциального трансфера в будущем
Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко поделился мыслями насчет возможного продолжения игровой карьеры в Европе.
– Ты недавно сказал, что хотел бы всю карьеру в "Шахтере" провести. Неужели не хочется поиграть в Европе?
– Смотрите, "Шахтер" – такой клуб, который ничем не отличается от тех команд, которые играют в Европе. "Шахтер" каждый год играет в ЛЧ, ЛЕ с командами из топ-чемпионатов. Не вижу смысла переходить в Европу, когда ты в команде, которую я вижу как топ-уровень. Вы говорите, не хотел ли я бы поиграть в Италии или еще где-то? Но у нас же есть матчи ЛЧ и ЛЕ, там мы показываем результат с командами, которые находятся там. Мне кажется, это говорит о том, что "Шахтер" точно не затерялся бы в каком-то из этих чемпионатов.
– Но это 6 матчей группового этапа. А так по ходу чемпионата чем сильнее соперники – тем сильнее прогресс футболиста.
– Да, так и есть. Если играешь против команды топ-уровня, то быстрее прогрессируешь и растешь как футболист. В чемпионате Украины тоже сейчас непростые команды. Все уже изучили каждого. Команды из средины таблицы изучили игру "Шахтера", "Динамо". Непросто сейчас выйти и обыграть любую команду УПЛ.
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