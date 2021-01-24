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Защитник Шахтера Корниенко: Смысл переходить в Европу, когда ты в команде топ-уровня

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "горняков" высказался насчет потенциального трансфера в будущем

Защитник Шахтера Корниенко: Смысл переходить в Европу, когда ты в команде топ-уровня
Новина українською

Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко поделился мыслями насчет возможного продолжения игровой карьеры в Европе.

– Ты недавно сказал, что хотел бы всю карьеру в "Шахтере" провести. Неужели не хочется поиграть в Европе?

– Смотрите, "Шахтер" – такой клуб, который ничем не отличается от тех команд, которые играют в Европе. "Шахтер" каждый год играет в ЛЧ, ЛЕ с командами из топ-чемпионатов. Не вижу смысла переходить в Европу, когда ты в команде, которую я вижу как топ-уровень. Вы говорите, не хотел ли я бы поиграть в Италии или еще где-то? Но у нас же есть матчи ЛЧ и ЛЕ, там мы показываем результат с командами, которые находятся там. Мне кажется, это говорит о том, что "Шахтер" точно не затерялся бы в каком-то из этих чемпионатов.

– Но это 6 матчей группового этапа. А так по ходу чемпионата чем сильнее соперники – тем сильнее прогресс футболиста.

– Да, так и есть. Если играешь против команды топ-уровня, то быстрее прогрессируешь и растешь как футболист. В чемпионате Украины тоже сейчас непростые команды. Все уже изучили каждого. Команды из средины таблицы изучили игру "Шахтера", "Динамо". Непросто сейчас выйти и обыграть любую команду УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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sebekkiril (Dm.roslo)
24.01.2021 в 20:17
Продовжують самостверджуватися.
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