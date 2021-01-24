  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В ОАЭ сухо. Динамо - сборная Иордании 0:0. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ОАЭ сухо. Динамо - сборная Иордании 0:0. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды голов не забивали

В ОАЭ сухо. Динамо - сборная Иордании 0:0. Обзор матча
Новина українською

Сегодня, 24-го января, в рамках зимней подготовки ко второй части сезона киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью со сборной Иордании. Несмотря на обилие моментов, команды не смогли размочить ворота соперников.

Видеообзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...