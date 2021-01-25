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Шахтёр - Марибор: LIVE АУДИО трансляция трансляция матча
"Горняки" встретятся с лидером чемпионата Словении
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы - Александр Рыженко и Егор Старков.
Включайте нашу трансляцию в понедельник, 25 января, в 15:55 по Киеву! Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима.
Следите вместе с UA-Футбол за товарищеским матчем "горняков" на сборах в Турции. Пока команда Луиша Каштру не выиграла ни одного поединка во время подготовительного периода. Принесёт ли положительные эмоции футболистам и болельщикам дончан встреча со словенским "Марибором"? Анализируем матч и главных действующих лиц в "Шахтёре" за несколько недель до поединка команды в Лиге Европы против "Маккаби".
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