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Шахтёр - Марибор: LIVE АУДИО трансляция трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" встретятся с лидером чемпионата Словении

Шахтёр - Марибор: LIVE АУДИО трансляция трансляция матча
UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы - Александр Рыженко и Егор Старков.

Включайте нашу трансляцию в понедельник, 25 января, в 15:55 по Киеву! Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима.

Читайте такжеШахтёр - Марибор: текстовая онлайн-трансляция

Следите вместе с UA-Футбол за товарищеским матчем "горняков" на сборах в Турции. Пока команда Луиша Каштру не выиграла ни одного поединка во время подготовительного периода. Принесёт ли положительные эмоции футболистам и болельщикам дончан встреча со словенским "Марибором"? Анализируем матч и главных действующих лиц в "Шахтёре" за несколько недель до поединка команды в Лиге Европы против "Маккаби".

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В статье: Марибор Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
25.01.2021 в 00:14
Динамо смотрим, Шахтер слушаем...Не футбол, а аудиокнига...Берите пример, можно же организовать трансляцию по примере ДК...Не обанкротитесь...
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