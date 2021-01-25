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Капитан Ворсклы пожаловался на песок

Премьер-лига
(2 голосов)

Это самое тяжелое на тренировках

Капитан Ворсклы пожаловался на песок
Новина українською

Капитан и центральный защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал, как проходят сборы в Турции.

Сбор не надоедает, привыкли, что это часть нашей работы.

Самое трудное - это песок. Прыгаем, бегаем из последних сил, судороги хватают, падаем.

Но понимаем, что это принесет нам плоды и результат в чемпионате.

Читайте такжеЧеснаков: Мне нравится формат с 16 командами, без лишних игр, которые ничего не решают
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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) тренировочный сбор
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