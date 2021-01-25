Премьер-лига
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Капитан Ворсклы пожаловался на песок
Это самое тяжелое на тренировках
Капитан и центральный защитник "
Сбор не надоедает, привыкли, что это часть нашей работы.
Самое трудное - это песок. Прыгаем, бегаем из последних сил, судороги хватают, падаем.
Но понимаем, что это принесет нам плоды и результат в чемпионате.
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Источник:Футбольний формат
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