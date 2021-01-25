Капитан Ворсклы пожаловался на песок

Капитан и центральный защитник " Ворсклы " Владимир Чеснаков рассказал, как проходят сборы в Турции.

Сбор не надоедает, привыкли, что это часть нашей работы.

Самое трудное - это песок. Прыгаем, бегаем из последних сил, судороги хватают, падаем.

Но понимаем, что это принесет нам плоды и результат в чемпионате.