В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ

В команде-аутсайдере УПЛ, СК " Днепр-1 ", снижены зарплаты футболистов, сообщает Футбольный формат.

Также в клубе была введена система штрафных санкций за различные нарушения со стороны футболистов.

Напомним, что по итогам первого из двух, "осеннего" отрезка УПЛ, "Днепр-1" занимает последнее 14-е место в лиге.

"Весеннюю" часть чемпионата днепровцы начнут 13 февраля домашним матчем с "Ингульца".