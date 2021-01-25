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В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Расплата от руководства за последнее место?

В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ
Новина українською

В команде-аутсайдере УПЛ, СК "Днепр-1", снижены зарплаты футболистов, сообщает Футбольный формат.

Также в клубе была введена система штрафных санкций за различные нарушения со стороны футболистов.

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Напомним, что по итогам первого из двух, "осеннего" отрезка УПЛ, "Днепр-1" занимает последнее 14-е место в лиге.

"Весеннюю" часть чемпионата днепровцы начнут 13 февраля домашним матчем с "Ингульца".

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В статье: штраф зарплата СК Днепр-1 Днепр-1
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
25.01.2021 в 10:49
Зовсім каломойша зубожів. Мало йому навару з росіянської електрики, облгазів та укргазвидобування. Треба ще тарифи підняти.
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+1
0
storm_ua (Николаев)
25.01.2021 в 08:30
Денег нет, штрафы есть. Жизнь налаживается. Есть надежда что клуб просуществует за счет штрафов у без зарплатных футболистов?
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+3
-1


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