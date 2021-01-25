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В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ
Расплата от руководства за последнее место?
В команде-аутсайдере УПЛ, СК "
Также в клубе была введена система штрафных санкций за различные нарушения со стороны футболистов.
Напомним, что по итогам первого из двух, "осеннего" отрезка УПЛ, "Днепр-1" занимает последнее 14-е место в лиге.
"Весеннюю" часть чемпионата днепровцы начнут 13 февраля домашним матчем с "Ингульца".
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
25.01.2021 в 10:49
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storm_ua (Николаев)
25.01.2021 в 08:30
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