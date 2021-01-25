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Полузащитник Лучкевич высказался о расторжении контрактов Александрии с Безбородько и Довгим

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Потери команды

Полузащитник Лучкевич высказался о расторжении контрактов Александрии с Безбородько и Довгим
Новина українською

Фланговый полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич поделился мнением с ТК Футбол о молодых футболистах и важности присутствия старших для баланса и обучения.

На одной молодежи далеко не уедешь, это однозначно. Всегда должны быть партнеры, которые старше и будут поддерживать, подсказывать и помогать как на футбольном поле, так и вне его.

Молодой футболист нестабилен. Одну-две игры он может провести на хорошем уровне, а третью затем провалит. Это нормально для молодого игрока. Здесь многое зависит от доверия тренерского штаба.

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Я считаю, что молодой футболист должен чувствовать доверие главного тренера. Он должен доказывать своей работой, на каждой тренировке выходить и отдавать максимум. Тогда будет отдача.

Жаль, что ушли ребята. Довгий был одним из лидеров вне поля, на нем держалась вся команда. Задерака, Грицук - это опытные футболисты, которые много отдали александрийскому футболу. Денис Безбородько - тоже потеря.

Но это футбол: кто-то идет, кто-то приходит. Сейчас у молодых игроков есть шанс проявить себя. Они должны им воспользоваться. Как они это сделают - покажет время. Я и другие ребята будем им помогать.

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В статье: Алексей Довгий Василий Грицук ФК Александрия Максим Задерака Валерий Лучкевич Денис Безбородько
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 09:58
Це все бла-бла-бла стосовно награвання молодих. Просто їм можна менше платити.
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can (Торонто, Львов)
25.01.2021 в 07:53
По существу сказано. Кто занимался спортом поймет.
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