Полузащитник Лучкевич высказался о расторжении контрактов Александрии с Безбородько и Довгим

Фланговый полузащитник " Александрии " Валерий Лучкевич поделился мнением с ТК Футбол о молодых футболистах и важности присутствия старших для баланса и обучения.

На одной молодежи далеко не уедешь, это однозначно. Всегда должны быть партнеры, которые старше и будут поддерживать, подсказывать и помогать как на футбольном поле, так и вне его. Молодой футболист нестабилен. Одну-две игры он может провести на хорошем уровне, а третью затем провалит. Это нормально для молодого игрока. Здесь многое зависит от доверия тренерского штаба.

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