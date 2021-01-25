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Полузащитник Лучкевич высказался о расторжении контрактов Александрии с Безбородько и Довгим
Потери команды
Фланговый полузащитник "
На одной молодежи далеко не уедешь, это однозначно. Всегда должны быть партнеры, которые старше и будут поддерживать, подсказывать и помогать как на футбольном поле, так и вне его.
Молодой футболист нестабилен. Одну-две игры он может провести на хорошем уровне, а третью затем провалит. Это нормально для молодого игрока. Здесь многое зависит от доверия тренерского штаба.
Я считаю, что молодой футболист должен чувствовать доверие главного тренера. Он должен доказывать своей работой, на каждой тренировке выходить и отдавать максимум. Тогда будет отдача.
Жаль, что ушли ребята. Довгий был одним из лидеров вне поля, на нем держалась вся команда. Задерака, Грицук - это опытные футболисты, которые много отдали александрийскому футболу. Денис Безбородько - тоже потеря.
Но это футбол: кто-то идет, кто-то приходит. Сейчас у молодых игроков есть шанс проявить себя. Они должны им воспользоваться. Как они это сделают - покажет время. Я и другие ребята будем им помогать.
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