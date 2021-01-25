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Мариуполь предлагал своему защитнику стать тренером - он отказался

Премьер-лига
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Пока остается игроком команды, но на сбор не взяли

Мариуполь предлагал своему защитнику стать тренером - он отказался
Новина українською

31-летний правый защитник Игорь Тищенко не поехал с "Мариуполем" на сбор в Турцию.

Главный тренер команды Остап Маркевич сообщил, что Игорь остался в Мариуполе, но будет в обойме "азовцев".

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Если он получит какие-то предложения - мы его отпустим. Ему было предложено стать тренером в нашем штабе. Он отказался.

Считает, что еще имеет возможность проявить себя как футболист. Ну, это его выбор, мы же ему дадим такую возможность.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Тищенко Остап Маркевич тренировочный сбор
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