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Мариуполь предлагал своему защитнику стать тренером - он отказался
Пока остается игроком команды, но на сбор не взяли
31-летний правый защитник Игорь Тищенко не поехал с "
Главный тренер команды Остап Маркевич сообщил, что Игорь остался в Мариуполе, но будет в обойме "азовцев".
Если он получит какие-то предложения - мы его отпустим. Ему было предложено стать тренером в нашем штабе. Он отказался.
Считает, что еще имеет возможность проявить себя как футболист. Ну, это его выбор, мы же ему дадим такую возможность.
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Источник:Футбольний формат
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