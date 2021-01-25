Мариуполь предлагал своему защитнику стать тренером - он отказался

31-летний правый защитник Игорь Тищенко не поехал с " Мариуполем " на сбор в Турцию.

Главный тренер команды Остап Маркевич сообщил, что Игорь остался в Мариуполе, но будет в обойме "азовцев".

Если он получит какие-то предложения - мы его отпустим. Ему было предложено стать тренером в нашем штабе. Он отказался.

Считает, что еще имеет возможность проявить себя как футболист. Ну, это его выбор, мы же ему дадим такую возможность.