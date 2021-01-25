Ассистент Луческу сообщил о планах Динамо на неделю

Огнен Вукоевич, хорватский ассистент главного тренера " Динамо " Мирчи Луческу, рассказал о графике киевлян после завершения сбора в ОАЭ.

В понедельник, по словам Огнена, команда проведет утреннюю тренировку в ОАЭ.