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Ассистент Луческу сообщил о планах Динамо на неделю
Возвращение в Украину
Огнен Вукоевич, хорватский ассистент главного тренера "
В понедельник, по словам Огнена, команда проведет утреннюю тренировку в ОАЭ.
Во вторник-среду, после возвращения в Киев, футболисты получат выходные. А на четверг запланирована тренировка на клубной базе.
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Источник:Динамо
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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