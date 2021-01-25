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Ассистент Луческу сообщил о планах Динамо на неделю

Премьер-лига
(2 голосов)

Возвращение в Украину

Ассистент Луческу сообщил о планах Динамо на неделю
Новина українською

Огнен Вукоевич, хорватский ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, рассказал о графике киевлян после завершения сбора в ОАЭ.

В понедельник, по словам Огнена, команда проведет утреннюю тренировку в ОАЭ.

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Во вторник-среду, после возвращения в Киев, футболисты получат выходные. А на четверг запланирована тренировка на клубной базе.

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В статье: Огнен Вукоевич Киев Динамо (Киев) тренировочный сбор
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Источник:
Динамо

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 10:31
Лобановський би після таких скормних результатів не дав більше одного дня вихідного.
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+1
0
aleks68
25.01.2021 в 10:50
во все дыры затычка.тупая мразь
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 10:59
Очень приятно ! А я Просто Квашин !
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 11:09
Це ахметівський цеповий пес, абсолютний холуй.
0
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