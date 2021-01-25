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Львов подписал опытного хавбека Александрии

Премьер-лига
(2 голосов)

На правах свободного агента

Львов подписал опытного хавбека Александрии
Новина українською

Полузащитник Алексей Довгий присоединился к ПФК "Львов". Футболист перешел в клуб на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.

В текущем сезоне УПЛ в составе "Александрии" 31-летний футболист сыграл 7 поединков, в которых забил 1 гол. Ранее хавбек выступал в таких клубах как, "Динамо"-2( Киев), "ЦСКА"(Киев), "Волынь", "Илльичевец", "Металлист", "Ворскла" и Сталь"(Каменское).

Напомним, что ранее "Александрию" покинуло пять футболистов.

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В статье: Алексей Довгий Александрия ПФК Львов
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