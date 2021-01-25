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Шахтер не сыграет с Марибором
Заменят двумя тренировками
Контрольная встреча "
Команды должны были сыграть в понедельник, 25 января, но из-за вспышки коронавируса в рядах словенцев было принято решение отменить матч из соображений безопасности.
"Шахтер" внес коррективы в свои планы и сегодня проведет две тренировки.
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Источник:Шахтар
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