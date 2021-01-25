Шахтер не сыграет с Марибором

Контрольная встреча " горняков " со словенским "Марибором" не состоится.

Команды должны были сыграть в понедельник, 25 января, но из-за вспышки коронавируса в рядах словенцев было принято решение отменить матч из соображений безопасности.

"Шахтер" внес коррективы в свои планы и сегодня проведет две тренировки.