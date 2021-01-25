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Шахтер не сыграет с Марибором

Премьер-лига
(1 голосов)

Заменят двумя тренировками

Шахтер не сыграет с Марибором
Новина українською

Контрольная встреча "горняков" со словенским "Марибором" не состоится.

Команды должны были сыграть в понедельник, 25 января, но из-за вспышки коронавируса в рядах словенцев было принято решение отменить матч из соображений безопасности.

"Шахтер" внес коррективы в свои планы и сегодня проведет две тренировки.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) спарринг Марибор (Словения) тренировочный сбор
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (12)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 10:02
Топ топ клубу нічого робити в матчі з якимось Марібором.
Ответить
+5
-5
Hanter44 (Baburka)
25.01.2021 в 10:28
Ну дурак! Ну дурак!
Ответить
+3
-6
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 10:58
дурка,не тереби бабурку !
+5
0
aleks68
25.01.2021 в 10:49
прикрой своё вонючее е....о шалава.лижи суркисам и не гавкай.
Ответить
+1
-7
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 10:57
ты чего не на работе алкаш ???
+5
-1
Одіссей (Донецьк)
25.01.2021 в 11:03
Помнитца другой украинский топ-клуб ему даже дома проигрывал! Но потом правда отыгрался и выше из группы!
Ответить
+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 11:04
Наприклад? Хто програвав?
+5
-1
Одіссей (Донецьк)
25.01.2021 в 11:07
Динамо К 0-1 но потом в гостях отыгралось 2-1. а вы не знали! ЛЧ 99/00 кажется.
Ответить
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 11:13
Отож, кажется. Зіграли у Києві 0-0, а на виїзді перемогли 2-1. У останньому турі Марібор зіграв унічию на виїзді з Баєром Л, завдяки чому Динамо вийшло у наступний раунд.
+5
-1
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 11:19
Учи мат.часть... салага...
+5
0
Одіссей (Донецьк)
25.01.2021 в 11:22
Они тогда Лацио дома в последнем туре уступили ...0-1. Мамедов там себе забил вроде!
0
-3
Одіссей (Донецьк)
25.01.2021 в 11:20
не проиграли 0-1! Я смотрел этот матч и помню ...Динамо атаковало но не везло!
Ответить
0
-1


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