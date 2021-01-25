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Тренер Днепра-1 рассказал, кого хочет видеть в своей команде

Премьер-лига
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Наставник днепровского клуба нуждается в полузащитнике

Тренер Днепра-1 рассказал, кого хочет видеть в своей команде
Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич рассказал об интересах клуба к хавбеку "Александрии" Кириллу Ковальцу.

"Хорошие футболисты всегда интересны любой команде. Если бы его выставили на трансфер, думаю, не было бы команды, которая не хотела бы его пригласить. Он играет на позиции, которая нам нужна, поднападающий, играет между линиями, обладает хорошим последним пасом, может сыграть из глубины и захватить пространство.

Он один из лучших на этой позиции, заслуживает внимания", – сказал Йовичевич.

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Напомним, что ранее была информация о том, что СК "Днепр-1" готов предложить за футболиста 500 тысяч долларов. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.

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В статье: Кирилл Ковалец Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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