Тренер Днепра-1 рассказал, кого хочет видеть в своей команде

Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич рассказал об интересах клуба к хавбеку "Александрии" Кириллу Ковальцу.

"Хорошие футболисты всегда интересны любой команде. Если бы его выставили на трансфер, думаю, не было бы команды, которая не хотела бы его пригласить. Он играет на позиции, которая нам нужна, поднападающий, играет между линиями, обладает хорошим последним пасом, может сыграть из глубины и захватить пространство.

Он один из лучших на этой позиции, заслуживает внимания", – сказал Йовичевич.