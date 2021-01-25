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Пихаленок рассказал об уровне готовности Днепра-1 до официальных матчей
Также он отметил нынешнее состояние команды
Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок, который сейчас выступает на правах аренды за "Днепр-1", поделился мнением о турнирном положении днепрян перед вторым кругом УПЛ.
"Понятно, что тяжелая ситуация, будет тяжело выбраться. Но если смотреть по матчам, у нас в конце первой части из-за коронавируса много людей выпало, потеряли много очков, когда не должны были терять.
"Днепр-1" находится не на том месте, где он должен быть. Во втором круге покажем, на что способна наша команда. Надо только хорошо подготовиться", – сказал Пихаленок.
Напомним, что на зимний перерыв "Днепр-1" ушел на последнем, 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе клуба 8 очков.
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