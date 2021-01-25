  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пихаленок рассказал об уровне готовности Днепра-1 до официальных матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пихаленок рассказал об уровне готовности Днепра-1 до официальных матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Также он отметил нынешнее состояние команды

Пихаленок рассказал об уровне готовности Днепра-1 до официальных матчей
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок, который сейчас выступает на правах аренды за "Днепр-1", поделился мнением о турнирном положении днепрян перед вторым кругом УПЛ.

"Понятно, что тяжелая ситуация, будет тяжело выбраться. Но если смотреть по матчам, у нас в конце первой части из-за коронавируса много людей выпало, потеряли много очков, когда не должны были терять.

"Днепр-1" находится не на том месте, где он должен быть. Во втором круге покажем, на что способна наша команда. Надо только хорошо подготовиться", – сказал Пихаленок.

Напомним, что на зимний перерыв "Днепр-1" ушел на последнем, 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе клуба 8 очков.

Читайте также В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1 Шахтер Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...