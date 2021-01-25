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Вагнер поделился о своем пребывании в СК Днепр-1

Премьер-лига
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У него только хорошие впечатления

Вагнер поделился о своем пребывании в СК Днепр-1
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Новичок СК "Днепр-1"Вагнер Гонсалвеш в интервью клубного медиа прокомментировал свой переход в днепровский клуб.

"У меня очень хорошие первые впечатления от пребывания здесь. Почувствовал дружеское отношение всех игроков, тренеров, персонала. Они встретили меня очень приветливо. Все хорошо, и в такой атмосфере только увеличивается желание помогать команде.

Услышав об интересе "Днепра-1", я сразу согласился - это шаг вперед в карьере, - сказал Вагнер.

Напомним, что контракт с 24-летним бразильцем заключен на два года.

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В статье: СК Днепр-1 Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш
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Источник:
СК Днепр-1

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