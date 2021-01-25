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Шапаренко - о работе под руководством Луческу: Работается просто супер, все очень нравится
Хавбек высказался о работе наставника "Динамо"
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко поделился своим мнением о работе главного тренера Мирча Луческу.
- Основное требование Мирчи Луческу - играть в одно касание, задействовать обе ноги. Как технические требования тренера даются в период восстановления?
- С Мистером мы работаем уже полгода. Знаем все его требования и стараемся их выполнять.
- Тренерский штаб считает тебя системообразующим игроком команды. Это накладывает на тебя дополнительную ответственность?
- Я стараюсь выполнять роль, которую тренерский штаб мне возлагает, и всегда работаю на команду. Конечно, это большая ответственность.
- Сегодня "Динамо" было ближе к победе или ничья закономерна?
- Была обоюдная игра, много обрезок. Для нас это уже конец сбора, у всех ребят тяжелые ноги. Поэтому заключительный матч был сложным в этом плане.
- Сборная Иордании - самый сильный соперник на этом сборе?
- Да, хорошая команда. Все игроки очень быстрые.
- Мирча Луческу включил тебя в тройку лучших игроков чемпионата Украины по итогам прошлого года. Как тебе работается с Мистером, под руководством которого ты стал постоянным игроком основного состава?
- Работается просто супер, все очень нравится. Хочется только поблагодарить Мистеру за то, что он видит во мне игрока, который нужен команде. Мне остается работать и стараться оправдать это доверие.
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