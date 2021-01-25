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Вагнер: Люблю скорость, но готов к жесткой игре

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок может выступить в качестве вингера обеих флангов или "десятки"

Вагнер: Люблю скорость, но готов к жесткой игре
Новина українською

Полузащитник "Днепр-1" Вагнер Гонсалвеш рассказал, на какой позиции он предпочитает играть.

"В основном я играл правого вингера, но иногда выходил на позиции "десятки" и восьмого номера. Хоть я и левша, более удобно чувствую себя справа. Люблю быстрый комбинационный атакующий футбол. Да, я знаю, что в Украине много команд исповедуют силовой стиль, но я готов к жесткой игры", - цитирует слова игрока официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее днепровский клуб объявил о подписании бразильского новичка. 24-летний француз перешел в "Днепр-1" с "Динамо"(Батуми), подписав 2-летний контракт с клубом. В составе грузинского "Динамо" игрок сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Динамо (Батуми) СК Днепр-1 Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш
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Источник:
СК Днепр-1

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