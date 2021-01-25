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Вратарь Зари тренируется индивидуально из-за повреждения
В гости приехала семья
Основной голкипер луганской "
Чувствую себя хорошо, но лучше я еще дня 2-3 дня буду восстанавливаться, чтобы не было рецидива. Ко мне приехала семья - жена с дочкой. Мы съездили в Анталию, погуляли, походили, посмотрели достопримечательности.
Я немного перезагрузился. Те, кто сами, им будет труднее психологически. Но ничего, это наша работа, две недели потерпеть осталось.
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Источник:ТК Футбол
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