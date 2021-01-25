Вратарь Зари тренируется индивидуально из-за повреждения

Основной голкипер луганской " Зари " Никита Шевченко тренируется индивидуально на сборе в Турции из-за повреждения, сообщает ТК Футбол.

Чувствую себя хорошо, но лучше я еще дня 2-3 дня буду восстанавливаться, чтобы не было рецидива. Ко мне приехала семья - жена с дочкой. Мы съездили в Анталию, погуляли, походили, посмотрели достопримечательности.

Я немного перезагрузился. Те, кто сами, им будет труднее психологически. Но ничего, это наша работа, две недели потерпеть осталось.