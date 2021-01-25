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Вратарь Зари тренируется индивидуально из-за повреждения

Премьер-лига
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В гости приехала семья

Вратарь Зари тренируется индивидуально из-за повреждения
Новина українською

Основной голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко тренируется индивидуально на сборе в Турции из-за повреждения, сообщает ТК Футбол.

Чувствую себя хорошо, но лучше я еще дня 2-3 дня буду восстанавливаться, чтобы не было рецидива. Ко мне приехала семья - жена с дочкой. Мы съездили в Анталию, погуляли, походили, посмотрели достопримечательности.

Я немного перезагрузился. Те, кто сами, им будет труднее психологически. Но ничего, это наша работа, две недели потерпеть осталось.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко травма тренировочный сбор
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Источник:
ТК Футбол

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