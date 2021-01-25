ПФК Львов объявил состав из 26 футболистов, которые прибыли на сбор в Турцию

В воскресенье, 24 января, " сине-золотые львы " вылетели в Турцию. За рубежом команда проведет заключительный этап подготовки к возобновлению сезона в УПЛ. В то же день коллектив "горожан" уже успел поселиться в гостинице.

В течение 24 января-6 февраля львовяне будут базироваться в городе Белек, где также будет происходить и тренировочный процесс.

В течение почти двух недель команда будет заниматься в режиме двухразовых тренировок. Главной целью турецких сборов станет работа над тактико-техническими моментами, а также наигрыши состава.

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На заключительный этап подготовки к возобновлению чемпионата в УПЛ наставник «Львова» взял 26 футболистов, среди них есть несколько потенциальных новобранцев.

С командой полетели такие игроки: Орест Костик, Максим Серватяк, Александр Ильющенков, Максим Комарец, Владимир Якимец, Энес Махмутовичу, Максим Грисьо, Андрей Бусько, Маруан Михоуби, Иван Лобай, Александр Романчук, Богдан Крушинский, Сабино, Иван Брикнер, Шина, Донатас Казлаускас, Эрнест, Сергей Топчий, Артур Ременяк, Назарий Нич, Эрнест, Юрий Захаркив и четверо вероятных новичков.