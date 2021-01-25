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Экс-игрок Днепра-1 обвинил клуб в том, что ему не дали себя проявить
Футболист о расторжении контракта
Как сообщалось ранее, "Днепр-1" объявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с защитником Максимом Лопыренком.
Украинский футболист рассказал, почему ему пришлось разорвать отношения с "днепрянами".
"Если откровенно, то я надеялся, что после моего возвращения в "Днепр-1" главный тренер Игор Йовичевич предоставит мне шанс проявить себя. Все же, начиная с 2017 года я верой и правдой служил "Днепру-1". К сожалению, такой возможности я не дождался. При встрече исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол сообщил, что Йовичевич на меня не рассчитывает и будет лучше, если я сменю команду.
Конечно, было обидно, но ничего страшного, такова футбольная жизнь. Надеюсь, что эта ситуация сделает меня только сильнее. Сейчас мои представители заняты поиском новой команды. Есть интересные предложения из Кипра, Литвы. Думаю, что конкретика появится в конце января, все же, нельзя затягивать с подготовкой к весенней части сезона", - заявил Лопыренок.
Напомним, что первую половину сезона 25-летний футболист провел на правах аренды в "Минае", за который сыграл 11 матчей. В составе "днепрян" он выступал с начала его основания - 2017-й год. За это время игрок сыграл 91 матч в Первой и Второй лигах Украины, УПЛ и Кубке Украины, на его счету три гола.
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