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К составу Зари присоединился Руфати, восстановление Цвека затягивается
Проблемы на сборе
Македонский защитник луганской "
А вот восстановление полузащитника Ловро Цвека пока откладывается.
Согласно рекомендациям врачей, сроки возврата игрока продлены еще на две недели. Поэтому Ловро присоединится к "Заре" уже в Запорожье.
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Источник:Зоря
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