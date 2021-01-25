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К составу Зари присоединился Руфати, восстановление Цвека затягивается

Премьер-лига
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Проблемы на сборе

К составу Зари присоединился Руфати, восстановление Цвека затягивается
Новина українською

Македонский защитник луганской "Зари" Агрон Руфат восстановился после травмы, и присоединился к тренировкам луганчан в Турции.

А вот восстановление полузащитника Ловро Цвека пока откладывается.

Согласно рекомендациям врачей, сроки возврата игрока продлены еще на две недели. Поэтому Ловро присоединится к "Заре" уже в Запорожье.

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В статье: Заря (Луганск) Ловро Цвек Агрон Руфати
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Источник:
Зоря

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