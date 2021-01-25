К составу Зари присоединился Руфати, восстановление Цвека затягивается

Македонский защитник луганской " Зари " Агрон Руфат восстановился после травмы, и присоединился к тренировкам луганчан в Турции.

А вот восстановление полузащитника Ловро Цвека пока откладывается.

Согласно рекомендациям врачей, сроки возврата игрока продлены еще на две недели. Поэтому Ловро присоединится к "Заре" уже в Запорожье.