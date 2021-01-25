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Десна - Партизан: видео онлайн трансляция матча
Дебютный спарринг "северян" в Турции
Команда Александра Рябоконя проведёт дебютный контрольный матч в Турции. До этого зимой 2021-го "северяне" встречались только с вышгородским "Диназом" в Украине. Соперник - белградский "Партизан". Один из грандов сербского футбола на данный момент занимает второе место в своём национальном чемпионате.
Трансляцию матча бесплатно смотрите прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Партизан". Начало матча в 15:00. Также следить за игрой вы можете в событийном онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
25 января. Турция. Начало в 15:00
"Десна" (Чернигов, Украина) - "Партизан" (Белград, Сербия)
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