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Десна просматривает 21-летнего защитника из Румынии

Премьер-лига
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У него возникли проблемы в "Астре"

Десна просматривает 21-летнего защитника из Румынии
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В тренировочный лагерь "Десны" прибыл 21-летний центральный защитник "Астры" румын Константин Дима.

Футболист окончательно обсудить условия контракта и подписать соглашение, сообщает GSP.

А Digi Sport сообщает, что трансфер защитника "Астры" обойдется черниговцам в 100 000 евро. Румынский клуб получит 20% от следующего трансфера игрока.

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"Астра" уже согласовала эту сумму, поскольку рисковала потерять игрока бесплатно. Он подал иск из-за задолженности по выплате заработной платы и собирался получить статус свободного агента.

В этом сезоне в чемпионате Румынии Константин Дима провел за "Астру" 9 матчей, сделал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 700 000 евро. Его контракт действует до конца июня 2022 года.

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В статье: Десна (Чернигов) Астра (Джурджу) Константин Дима
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