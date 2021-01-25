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Десна просматривает 21-летнего защитника из Румынии
У него возникли проблемы в "Астре"
В тренировочный лагерь "
Футболист окончательно обсудить условия контракта и подписать соглашение, сообщает GSP.
А Digi Sport сообщает, что трансфер защитника "Астры" обойдется черниговцам в 100 000 евро. Румынский клуб получит 20% от следующего трансфера игрока.
"Астра" уже согласовала эту сумму, поскольку рисковала потерять игрока бесплатно. Он подал иск из-за задолженности по выплате заработной платы и собирался получить статус свободного агента.
В этом сезоне в чемпионате Румынии Константин Дима провел за "Астру" 9 матчей, сделал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 700 000 евро. Его контракт действует до конца июня 2022 года.
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