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Динамовцы завершили свой первый сбор в ОАЭ

Премьер-лига
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Сегодня команда вылетит рейсовым самолетом в Киев

Динамовцы завершили свой первый сбор в ОАЭ
Новина українською

Динамовцы завершили свой первый тренировочный сбор в ОАЭ и возвращаются в столицу Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Утром команда провела одну тренировку, после чего игроки, тренеры и персонал отправились готовиться к вылету в Киев.

Рейс киевского "Динамо" назначен на 16:00, ориентировочное время полета - 5:00. Во вторник и в среду игроки получат выходные, а в четверг вновь соберутся на клубной базе в Конча-Заспе.

Уже на этой неделе, утром в пятницу, 29 января, динамовцы вылетают в Турцию на второй сбор. В планах на турецкий сбор тренировочная работа и ряд контрольных поединков.

Даты и соперники будут объявлены в ближайшее время.

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В статье: Динамо (Киев) сборы УПЛ
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Источник:
Динамо Киев

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