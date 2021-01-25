Динамовцы завершили свой первый сбор в ОАЭ

Динамовцы завершили свой первый тренировочный сбор в ОАЭ и возвращаются в столицу Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Утром команда провела одну тренировку, после чего игроки, тренеры и персонал отправились готовиться к вылету в Киев.

Рейс киевского "Динамо" назначен на 16:00, ориентировочное время полета - 5:00. Во вторник и в среду игроки получат выходные, а в четверг вновь соберутся на клубной базе в Конча-Заспе.

Уже на этой неделе, утром в пятницу, 29 января, динамовцы вылетают в Турцию на второй сбор. В планах на турецкий сбор тренировочная работа и ряд контрольных поединков.

Даты и соперники будут объявлены в ближайшее время.