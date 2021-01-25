Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамовцы завершили свой первый сбор в ОАЭ
Сегодня команда вылетит рейсовым самолетом в Киев
Динамовцы завершили свой первый тренировочный сбор в ОАЭ и возвращаются в столицу Украины, сообщает официальный сайт клуба.
Утром команда провела одну тренировку, после чего игроки, тренеры и персонал отправились готовиться к вылету в Киев.
Рейс киевского "Динамо" назначен на 16:00, ориентировочное время полета - 5:00. Во вторник и в среду игроки получат выходные, а в четверг вновь соберутся на клубной базе в Конча-Заспе.
Уже на этой неделе, утром в пятницу, 29 января, динамовцы вылетают в Турцию на второй сбор. В планах на турецкий сбор тренировочная работа и ряд контрольных поединков.
Даты и соперники будут объявлены в ближайшее время.
Популярное сейчас
- В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ
- Полузащитник Лучкевич высказался о расторжении контрактов Александрии с Безбородько и Довгим
- Ничья Динамо, неудача Ливерпуля, юбилей Левандовского. Главные новости за 24 января
- Новый трансфер Днепра-1, Данченко на пути в Грецию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО