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Наставник ПФК Львов: Пяти матчей в Турции должно хватить

Премьер-лига
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Для подготовки ко второй части сезона

Наставник ПФК Львов: Пяти матчей в Турции должно хватить
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Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" Виталий Шумский сообщил, что осознает - спарринги, которые команда провела в Харькове с любительскими командами, скорее напоминали тренировки с повышенной ответственностью.

Но на этом этапе подопечным важно было просто почувствовать игровой тонус. В Турции соперники будут сильнее и они помогут нам определиться с теми уязвимыми местами, над устранением которых предстоит работать.

Запланировали 5 контрольных матчей. Этого должно хватить, чтобы как следует подготовиться и встретить весеннюю часть сезона во всеоружии.

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Уже 28 января команда встретится с северномакедонским ФК "Академия Пандева" (Струмицу). 31 января сыграет против другой команды из Северной Македонии - ФК "Шкупи" (Скопье), 3 февраля - противостояние с ровенским "Вересом", а 5 февраля - поединок с латвийской "Валмиере".

Еще одну контрольную игру "сине-золотые львы" рассчитывают провести в последний день сборов - 6 февраля. С потенциальными соперниками пока продолжаются переговоры.

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В статье: ФК Львов тренировочный сбор ПФК Львов
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