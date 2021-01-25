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Наставник ПФК Львов: Пяти матчей в Турции должно хватить
Для подготовки ко второй части сезона
Исполняющий обязанности главного тренера
Но на этом этапе подопечным важно было просто почувствовать игровой тонус. В Турции соперники будут сильнее и они помогут нам определиться с теми уязвимыми местами, над устранением которых предстоит работать.
Запланировали 5 контрольных матчей. Этого должно хватить, чтобы как следует подготовиться и встретить весеннюю часть сезона во всеоружии.
Уже 28 января команда встретится с северномакедонским ФК "Академия Пандева" (Струмицу). 31 января сыграет против другой команды из Северной Македонии - ФК "Шкупи" (Скопье), 3 февраля - противостояние с ровенским "Вересом", а 5 февраля - поединок с латвийской "Валмиере".
Еще одну контрольную игру "сине-золотые львы" рассчитывают провести в последний день сборов - 6 февраля. С потенциальными соперниками пока продолжаются переговоры.
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