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Форвард Десны рассказал, какие поставил цели в клубе

Премьер-лига
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А также про выступления в предыдущем клубе

Форвард Десны рассказал, какие поставил цели в клубе
Новина українською

Новичок черниговской "Десны" Денис Безбородько поделился воспоминаниями выступлений в предыдущем клубе и о том, какие ставит цели вместе с "северянами".

"Если быть точным до конца, то меня сложно назвать новичком "Десны", ведь я воспитанник этого клуба, с 2017 по 2019 годы выступал за черниговцев. После возвращения из "Александрии" мне не понадобилось время для адаптации, ведь с большинством одноклубников уже давно знаком.

Почему разошлись с моей предыдущей командой - "Александрией"? Если откровенно, не хочется вникать в детали, уже ближайшее будущее покажет, кто был прав. Хотя я очень благодарен "Александрии", где мне были созданы все условия для совершенствования, за предоставленную возможность выступать в Лиге Европы. Поэтому я очень ценю тот период, что провел в "Александрии".

И если уже зашел разговор о выступлениях на международной арене, то, припоминается , защищая цвета луганской "Зари", я тоже сыграл в Лиге Европы - с "Манчестер Юнайтед" и это противостояние запомнил навсегда. Очень хочется и в составе "Десны" выступить в еврокубках. Хотя конкуренция в "Десне" за место в старте очень острая. Но я уверен в своих силах, тем более, что главный тренер Александр Рябоконь перед подписанием 1,5-годичного контракта, говорил, что рассчитывает на меня. А доверие рулевого для меня очень важно.

В первом сыгранном в новом году спарринге – с "Диназом" я отметился голом и результативной передачей. Надеюсь, что и в официальных матчах прицел не окажется сбитым. Только для этого нужно очень качественно поработать на заключительном этапе подготовки к весенней части сезона", - сказал Безбородько.

Напомним, что сейчас "Десна" занимает третье место в чемпионате УПЛ, в активе клуба 23 очка.

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Безбородько
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