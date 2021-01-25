Десна арендовала капитана молодежки Динамо

21-летний полузащитник киевского " Динамо " Богдан Билошевский отправился в аренду в черниговскую "Десну", сообщает пресс-служба киевского клуба.

Срок действия аренды - до конца календарного 2021 года. При этом "Динамо" оставляет за собой право досрочно вернуть игрока летом.

Билошевский является воспитанником академии киевского "Динамо", в которую перешел из ДЮСШ "Нежин". С начала текущего сезона опорный хавбек, который неоднократно выводил "бело-синих" на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.