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Десна арендовала капитана молодежки Динамо
Богдан Билошевский до конца 2021 года будет играть в Десне
21-летний полузащитник киевского "
Срок действия аренды - до конца календарного 2021 года. При этом "Динамо" оставляет за собой право досрочно вернуть игрока летом.
Билошевский является воспитанником академии киевского "Динамо", в которую перешел из ДЮСШ "Нежин". С начала текущего сезона опорный хавбек, который неоднократно выводил "бело-синих" на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
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