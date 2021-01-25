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Десна арендовала капитана молодежки Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан Билошевский до конца 2021 года будет играть в Десне

Десна арендовала капитана молодежки Динамо
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21-летний полузащитник киевского "Динамо" Богдан Билошевский отправился в аренду в черниговскую "Десну", сообщает пресс-служба киевского клуба.

Срок действия аренды - до конца календарного 2021 года. При этом "Динамо" оставляет за собой право досрочно вернуть игрока летом.

Билошевский является воспитанником академии киевского "Динамо", в которую перешел из ДЮСШ "Нежин". С начала текущего сезона опорный хавбек, который неоднократно выводил "бело-синих" на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Богдан Билошевский
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Бутига (Чернигов)
25.01.2021 в 19:25
Кто видел его в деле, он только на оборону играет или может и на атаку? Поделитесь мнением. По игре с Партизаном не понял.
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simargl (Чернигов)
25.01.2021 в 17:22
Многовато арендованных... два крота и бобёр... ))) пути футбола не исповедимы. Удачи, Десна!!!!
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