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Десна уступила сербам в своем первом турецком спарринге
Минимально проиграли Партизану
В понедельник 25 января "
Игра проходила под моросящим дождем и не была слишком запоминающейся.
Сербы выглядели чуть сыграннее и чуть острее, и, наверное, закономерно, победили с минимальным счетом - гол был забит в начале второго тайма после прострела с фланга и удара из района 11-метровой отметки.
В концовке матча "Десна" больше атаковала, однако выпады "Партизана" выглядели острее. И поэтому 1:0 - вполне закономерный итог матча.
Десна - Партизан (Белград, Сербия) 0:1
Гол: 54
Десна 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будковский
Десна 2 тайм: Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевський, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородко
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