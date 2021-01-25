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Десна уступила сербам в своем первом турецком спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимально проиграли Партизану

Десна уступила сербам в своем первом турецком спарринге
Новина українською

В понедельник 25 января "Десна" провела свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперниками черниговцев был сербский "Партизан", который на данный момент занимает второе место в чемпионате своей страны.

Игра проходила под моросящим дождем и не была слишком запоминающейся.

Сербы выглядели чуть сыграннее и чуть острее, и, наверное, закономерно, победили с минимальным счетом - гол был забит в начале второго тайма после прострела с фланга и удара из района 11-метровой отметки.

В концовке матча "Десна" больше атаковала, однако выпады "Партизана" выглядели острее. И поэтому 1:0 - вполне закономерный итог матча.

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Десна - Партизан (Белград, Сербия) 0:1

Гол: 54

Десна 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будковский

Десна 2 тайм: Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевський, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородко

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В статье: Партизан (Белград) Десна (Чернигов)
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 19:01
Позорная игра Десны...Отбивались два тайма...Какие там еврокубки...
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.01.2021 в 17:50
Ну пропустили один, бог з ним, а скільки забили? Чи вони на ті збори бухати їздять?
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+1
0
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simargl (Чернигов)
25.01.2021 в 17:26
Между рук Литовке залетело. Обидно... и среагировал на удар и отбил ..., но в ворота. Видно, что Десна под нагрузками, а в целом терпимо.
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+1
-1


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