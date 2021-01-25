Десна уступила сербам в своем первом турецком спарринге

В понедельник 25 января " Десна " провела свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперниками черниговцев был сербский "Партизан", который на данный момент занимает второе место в чемпионате своей страны.

Игра проходила под моросящим дождем и не была слишком запоминающейся.

Сербы выглядели чуть сыграннее и чуть острее, и, наверное, закономерно, победили с минимальным счетом - гол был забит в начале второго тайма после прострела с фланга и удара из района 11-метровой отметки.

В концовке матча "Десна" больше атаковала, однако выпады "Партизана" выглядели острее. И поэтому 1:0 - вполне закономерный итог матча.

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Десна - Партизан (Белград, Сербия) 0:1

Гол: 54

Десна 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будковский

Десна 2 тайм: Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевський, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородко