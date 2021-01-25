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Заря зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом - источник

Премьер-лига
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История близка к завершению

Заря зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом - источник
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"Заря" зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с форвардом "Олимпика" Шахабом Захеди. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

Также сообщается, что иранец уже получил подъемные от луганского клуба.

При этом источник отрицает, что иранец сменил агента, о чем сообщалось ранее.

Исходя из данной информации можно предполагать, что 25-летний игрок летом перейдет в "Зарю" на правах свободного агента. Будет ли он оставаться в дубле "Олимпика", куда он был переведен недавно, остается неясным.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Игорь Бурбас Шахаб Захеди
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