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Заря зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом - источник
История близка к завершению
"Заря" зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с форвардом "
Также сообщается, что иранец уже получил подъемные от луганского клуба.
При этом источник отрицает, что иранец сменил агента,
Исходя из данной информации можно предполагать, что 25-летний игрок летом перейдет в "Зарю" на правах свободного агента. Будет ли он оставаться в дубле "Олимпика", куда он был переведен недавно, остается неясным.
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Источник:Твиттер
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