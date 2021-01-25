Заря зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом - источник

"Заря" зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с форвардом " Олимпика " Шахабом Захеди. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

Также сообщается, что иранец уже получил подъемные от луганского клуба.

При этом источник отрицает, что иранец сменил агента, о чем сообщалось ранее.

Исходя из данной информации можно предполагать, что 25-летний игрок летом перейдет в "Зарю" на правах свободного агента. Будет ли он оставаться в дубле "Олимпика", куда он был переведен недавно, остается неясным.