Хочолава: Свою готовность оценил бы в 7-8 баллов по десятибалльной шкале

Защитник " Шахтера " Давид Хочолава рассказал о ходе предсезонных сборов и сегодняшней тренировке команды.

"Очень нравится тренироваться под дождем, для меня это хорошая погода.

Вся команда работает усердно, физически набираем обороты. Сейчас по 10-балльной шкале свою физическую готовность оценил бы на семь-восемь. Думаю, к концу второго сбора и к официальным матчам мы будем на пике формы", - сказал Хочолава.