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Хочолава: Свою готовность оценил бы в 7-8 баллов по десятибалльной шкале

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер продолжает работать в Турции

Хочолава: Свою готовность оценил бы в 7-8 баллов по десятибалльной шкале
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава рассказал о ходе предсезонных сборов и сегодняшней тренировке команды.

"Очень нравится тренироваться под дождем, для меня это хорошая погода.

Вся команда работает усердно, физически набираем обороты. Сейчас по 10-балльной шкале свою физическую готовность оценил бы на семь-восемь. Думаю, к концу второго сбора и к официальным матчам мы будем на пике формы", - сказал Хочолава.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Источник:
ФК Шахтер

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