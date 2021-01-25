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Хочолава: Свою готовность оценил бы в 7-8 баллов по десятибалльной шкале
Шахтер продолжает работать в Турции
Защитник "
"Очень нравится тренироваться под дождем, для меня это хорошая погода.
Вся команда работает усердно, физически набираем обороты. Сейчас по 10-балльной шкале свою физическую готовность оценил бы на семь-восемь. Думаю, к концу второго сбора и к официальным матчам мы будем на пике формы", - сказал Хочолава.
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Источник:ФК Шахтер
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