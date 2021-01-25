Остап Маркевич: В современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич ответил на вопрос о том, что его интересы лоббирует отец Мирон Маркевич.

"Некоторые статьи видел о том, что мои интересы лоббирует отец. Понимаете, в современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол и работать за счет указания кого-то.

Тренер должен иметь некоторое понимание, он никогда не возьмет в свою команду кого-то по знакомству. Он же не будет себе подписывать выговор.

Отношусь к этому с улыбкой. Да, отец мне помогает советами. Но как вы себе представляете это, что отец кому-то что-то сказал? Это нереально", – сказал Маркевич.