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Остап Маркевич: В современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол
Наставник Мариуполя говорит, что отец не лоббирует его интересы
Главный тренер "
"Некоторые статьи видел о том, что мои интересы лоббирует отец. Понимаете, в современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол и работать за счет указания кого-то.
Тренер должен иметь некоторое понимание, он никогда не возьмет в свою команду кого-то по знакомству. Он же не будет себе подписывать выговор.
Отношусь к этому с улыбкой. Да, отец мне помогает советами. Но как вы себе представляете это, что отец кому-то что-то сказал? Это нереально", – сказал Маркевич.
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