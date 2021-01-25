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Остап Маркевич: В современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Мариуполя говорит, что отец не лоббирует его интересы

Остап Маркевич: В современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич ответил на вопрос о том, что его интересы лоббирует отец Мирон Маркевич.

"Некоторые статьи видел о том, что мои интересы лоббирует отец. Понимаете, в современном мире очень тяжело попасть по знакомству в серьезный футбол и работать за счет указания кого-то.

Тренер должен иметь некоторое понимание, он никогда не возьмет в свою команду кого-то по знакомству. Он же не будет себе подписывать выговор.

Отношусь к этому с улыбкой. Да, отец мне помогает советами. Но как вы себе представляете это, что отец кому-то что-то сказал? Это нереально", – сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич Остап Маркевич
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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
25.01.2021 в 22:41
Ой, да ладно...
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Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 22:14
Ты же попал....
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aleks68
25.01.2021 в 22:33
сам только с психушки недоношенное ЧМО
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qwerty33 (Kyiv)
25.01.2021 в 21:22
А с таможни через папу и Шаблия можно
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