Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Луис Адриано предлагал свои услуги Луческу в Динамо
Однако история не имела продолжения
Экс-форвард "Шахтера", бразилец Луис Адриано предлагал свои услуги главному тренеру "
По информации источника, 33-летний бразилец обращался к Луческу в конце 2020 года.
Впрочем, также сообщается, что ситуация не имела продолжения, так как Луческу больше рассчитывает на молодых игроков.
Напомним, что сейчас Луис Адриано выступает за "Палмейрас". За "Шахтер" он играл с 2007 по 2015 год.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:footbal lhub
Популярное сейчас
- Тейшейра может вернуться в Шахтер
- В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ
- Огнен Вукоевич оценил действия Шапаренко, Ваната и Миколенко в матче со сборной Иордании
- Новый трансфер Днепра-1, Данченко на пути в Грецию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
karpatoman (Львів)
25.01.2021 в 20:05
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...