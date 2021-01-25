Цыганык: Луис Адриано предлагал свои услуги Луческу в Динамо

Экс-форвард "Шахтера", бразилец Луис Адриано предлагал свои услуги главному тренеру " Динамо " Мирче Луческу, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, 33-летний бразилец обращался к Луческу в конце 2020 года.

Впрочем, также сообщается, что ситуация не имела продолжения, так как Луческу больше рассчитывает на молодых игроков.

Напомним, что сейчас Луис Адриано выступает за "Палмейрас". За "Шахтер" он играл с 2007 по 2015 год.